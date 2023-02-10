В Луганской области российский мобилизованный сбежал с автоматом из воинской части, - СМИ

По данным СМИ, беглецом оказался 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга. Предварительно, мобилизованный 8 февраля самостоятельно покинул военную часть оккупантов, которая дислоцируется в Луганской области. Россиянин прихватил с собой автомат АК-74 и боекомплект.

Своим товарищам-оккупантам мобилизованный сказал, что планирует уехать домой. Сделать это он собирался через Ростовскую область России.

Оккупанты разыскивают в Луганской области, а также полиция в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ.

Напомним, ранее в России заявили, что сбежавшего с оружием из Украины солдата обнаружили и ликвидировали в Липецкой области РФ.

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