В Луганській області росіяни використовують населення як живий щит, - Генштаб

За минулу добу, 11 грудня, Збройні сили України, відбили 11 атак росіян в Луганській та Донецькій областях. Росіяни ж продовжують гатити як по лінії розмежування, так і по цивільним містам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.
Росіяни завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснили більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона та позиціях наших військ.
"Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - попереждають у Генштабі.
"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", - заявляюь у Генштабі.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, що російські окупанти досягли незначних територіальних успіхів біля Бахмута, водночас ЗСУ продовжують бити по логістиці ворога на лівому березі Дніпра.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зазначав, що ситуація на Донеччині залишається складною. У Бахмуті та Соледарі не залишилося живого місця.
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