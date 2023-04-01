В Луганській області росіяни посилили контррозвідувальниий режим, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазначається, що загарбники проводять перевірку місцевих жителів, а в деяких населених пунктах відключено мобільний зв'язок. Такі дії почали застосовувати після успішного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника.

Нагадаємо, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута і продовжує утримувати стратегічно важливе місто.

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