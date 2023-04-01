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В Луганській області росіяни посилили контррозвідувальниий режим, - Генштаб

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Субота 01 квітня 2023 07:18
В Луганській області росіяни посилили контррозвідувальниий режим, - Генштаб Фото: росіяни посилили контррозвідувальниий режим в Луганській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Троїцькому районі Луганської області росіяни посилили контррозвідувальний режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що загарбники проводять перевірку місцевих жителів, а в деяких населених пунктах відключено мобільний зв'язок. Такі дії почали застосовувати після успішного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника.

Нагадаємо, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута і продовжує утримувати стратегічно важливе місто.

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