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В Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим, - Генштаб

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Суббота 01 апреля 2023 07:18
В Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим, - Генштаб Фото: россияне ужесточили контрразведывательный режим в Луганской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Троицком районе Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Отмечается, что захватчики проводят проверку местных жителей, а в некоторых населенных пунктах отключена мобильная связь. Такие действия стали применяться после успешного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Напомним, чтоукраинская армия восстановила свои позиции вокруг Бахмута и продолжает удерживать стратегически важный город.

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