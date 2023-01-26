РФ в Луганській області облаштувала нові катівні для жорстких допитів, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Почастішали вибіркові рейди окупантів по населених пунктах - вони обирають з десяток людей, які не сподобалися, відвозять їх до Луганська у в’язниці, звідки останні практично не повертаються", - йдеться у повідомленні.

Гайдай розповів, що росіяни хочуть створити сім в’язниць на окупованій частині Луганської області. Вони залякуватимуть місцевих і саджатимуть туди тих, хто відмовився воювати. У деяких населених пунктах регіону росіяни вже облаштували приміщення для жорстких допитів місцевих жителів.

"Учора у Кремінній та Рубіжному через "бавовну" постраждали десятки російських військових", - повідомив Гайдай.

За його словами, Сили оборони України у Луганській області ведуть важкі бої та мають певні успіхи.