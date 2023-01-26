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РФ в Луганській області облаштувала нові катівні для жорстких допитів, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 26 січня 2023 16:10
РФ в Луганській області облаштувала нові катівні для жорстких допитів, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують залякувати місцеве населення Луганської області та створюють нові катівні для жорстоких допитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Почастішали вибіркові рейди окупантів по населених пунктах - вони обирають з десяток людей, які не сподобалися, відвозять їх до Луганська у в’язниці, звідки останні практично не повертаються", - йдеться у повідомленні.

Гайдай розповів, що росіяни хочуть створити сім в’язниць на окупованій частині Луганської області. Вони залякуватимуть місцевих і саджатимуть туди тих, хто відмовився воювати. У деяких населених пунктах регіону росіяни вже облаштували приміщення для жорстких допитів місцевих жителів.

"Учора у Кремінній та Рубіжному через "бавовну" постраждали десятки російських військових", - повідомив Гайдай.

За його словами, Сили оборони України у Луганській області ведуть важкі бої та мають певні успіхи.

Нагадаємо, що Росія перетворює окуповані території України на концтабір. Зокрема, стало відомо про "наказ", яким планується створити 28 в’язниць на захоплених територіях.

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Луганській області. Тому Кремль відправляє на окуповані території російських чиновників.

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