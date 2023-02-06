В Луганской области правоохранители идентифицировали еще четырех организаторов "референдума"

Правоохранители обнаружили еще четырех коллаборантов, занимавшихся организацией незаконного "референдума" в Луганской области. Им выдвинули подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что двое жителей Луганска, "избранные" с ноября 2018 так называемыми "депутатами Народного совета "ЛНР" ІІІ созыва", голосовали за принятие псевдозакона относительно "референдума". Уже дальше они публично призывали жителей временно оккупированной территории Луганской области к проведению и участию в незаконном "референдуме".

"Еще два жителя Луганской области в середине сентября 2022 года приняли участие в организации и проведении "референдума" на территории Луганска и города Кременная. Подозреваемые заняли должности так называемых "председателей территориальных избирательных комиссий", - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что фигуранты проводили агитационные мероприятия, создавали "реестры" избирателей, собирали так называемые "бюллетени", подсчитывали их и оформляли "протоколы". Незаконное "мероприятие" с их участием проходило непосредственно по месту расположения территориальной избирательной комиссии и в помещении одного из местных университетов.

Всем четырём лицам выдвинуты подозрения по следующим статьям УК Украины: