У Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт

На тлі значних втрат окупанти облаштували військовий шпиталь в районі Новоіванівки Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Там на лікуванні перебуває близько 100 російських солдат.
"Ступінь важкості поранення занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 січня, українські захисники відбили 8 атак ворога у Донецькій області.
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