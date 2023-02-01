В Луганской области оккупанты занижают степень тяжести ранений своих солдат и повторно бросают их на фронт
Фото: Россияне занижают степень тяжести ранений своих солдат и повторно бросают их на фронт (Getty Images)
На фоне значительного количества потерь в живой силе оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Сейчас там на лечении находятся около 100 российских солдат.
"Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи - отправляют на передовую", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, за прошедшие сутки, 31 января, украинские защитники отбили 8 атак врага в Донецкой области.
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