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У Луганській області окупанти відкрили центр з підготовки "ручних" священників, - ЦНС

Вівторок 17 жовтня 2023 15:47
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У Луганській області окупанти відкрили центр з підготовки "ручних" священників, - ЦНС Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни на окупованих територіях зіштовхнулися з проблемою відсутності священнослужителів, які б посилювали їх пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, росіяни вирішили створити "міжєпархіальний центр підготовки спеціалістів луганської єпархії" у Луганській області. Курувати її діяльність буде митрополит Луганський і Алчевський УПЦ (МП) Пантелеймон (Василь Поворознюк).

Окупанти назначили навчати майбутніх "ручних" священиків "сретенскую духовную академию РПЦ", яка відправляє на захоплені землі Луганської території своїх працівників.

"Поки ж, за відсутності кадрів, росіяни направляють на ТОТ служити священників з РФ. Зокрема представники РПЦ обіймають посади в захоплених храмах ПЦУ", - пише ЦНС.

Нагадаємо, днями Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення розмови російського військового, в якому він говорив, що не розуміє, за що вони взагалі воюють в Україні.

Це лише підтвердило думку, що окупанти почали задумуватись про те, чи має якісь цілі вторгнення Росії в Україну.

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