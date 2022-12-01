У Луганській області окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів, - Громов

За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до Росії.

"Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії", - заявив Громов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російське керівництво готується до чергової хвилі мобілізації, яку оголосять на початку наступного року.

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