У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворога
У місті Сіверськодонецьк у Луганській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Навколо нього виникла масштабна ландшафтна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка у Telegram.
Яким населеним пунктам загрожує вогонь
Згідно з інформацією Харченка, режим надзвичайної ситуації оголосили у Сіверськодонецьку через те, що навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.
Уточнюється, що полум'ям охоплено понад 350 га.
Зазначається, що існує також ймовірність перекидання полум'я на навколишні населені пункти:
- Борівське;
- Осколонівка;
- Боброве.
"Через неспроможність організувати превентивні заходи для попередження лісових пожеж, загарбники стикнулися із НС із перших теплих днів року", - уточнив очільник ОДА.
Що відомо про ситуацію в Луганській області
Харченко повідомив також про загальну ситуацію в Луганській області станом на ранок понеділка, 21 квітня.
За його словами, ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України:
- і на Лиманській ділянці фронту;
- і на Сіверській ділянці.
"Зокрема, біля Надії, Греківки та в Білогорівці", - уточнив посадовець.
Зазначається, що 131 БпЛА противника виконував бойові завдання на українській ділянці фронту. При цьому артилерійську підтримку загарбники мали шість разів.
Пропагандистські заходи в області під час війни
Голова Луганської ОДА розповів також, що "на належному рівні", на жаль, відбувається організація пропагандистських заходів ворога.
"Особливо - серед молоді", - уточнив він.
Так, в одній зі шкіл Кадіївки, названій на честь бойовика Болотова, "днями відкрили лазерний тир".
"В окупаційній адміністрації упевнені, що нове обладнання "дозволить дітям набути відповідних навичок, які знадобляться в житті", - підсумував Харченко.
Публікація Харченка (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Луганській області РФ розміщує війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.
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