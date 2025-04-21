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У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворога

Понеділок 21 квітня 2025 13:22
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У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворога У Сіверськодонецьку оголосили режим НС через ландшафтну пожежу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У місті Сіверськодонецьк у Луганській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Навколо нього виникла масштабна ландшафтна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка у Telegram.

Яким населеним пунктам загрожує вогонь

Згідно з інформацією Харченка, режим надзвичайної ситуації оголосили у Сіверськодонецьку через те, що навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.

Уточнюється, що полум'ям охоплено понад 350 га.

Зазначається, що існує також ймовірність перекидання полум'я на навколишні населені пункти:

  • Борівське;
  • Осколонівка;
  • Боброве.

"Через неспроможність організувати превентивні заходи для попередження лісових пожеж, загарбники стикнулися із НС із перших теплих днів року", - уточнив очільник ОДА.

Що відомо про ситуацію в Луганській області

Харченко повідомив також про загальну ситуацію в Луганській області станом на ранок понеділка, 21 квітня.

За його словами, ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України:

  • і на Лиманській ділянці фронту;
  • і на Сіверській ділянці.

"Зокрема, біля Надії, Греківки та в Білогорівці", - уточнив посадовець.

Зазначається, що 131 БпЛА противника виконував бойові завдання на українській ділянці фронту. При цьому артилерійську підтримку загарбники мали шість разів.

Пропагандистські заходи в області під час війни

Голова Луганської ОДА розповів також, що "на належному рівні", на жаль, відбувається організація пропагандистських заходів ворога.

"Особливо - серед молоді", - уточнив він.

Так, в одній зі шкіл Кадіївки, названій на честь бойовика Болотова, "днями відкрили лазерний тир".

"В окупаційній адміністрації упевнені, що нове обладнання "дозволить дітям набути відповідних навичок, які знадобляться в житті", - підсумував Харченко.

У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворогаУ Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворогаПублікація Харченка (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Луганській області РФ розміщує війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.

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