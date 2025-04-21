В Луганской области - чрезвычайная ситуация: что угрожает людям, кроме врага
В городе Северодонецк в Луганской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Вокруг него возник масштабный ландшафтный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Луганской областной государственной администрации Алексея Харченко в Telegram.
Каким населенным пунктам угрожает огонь
Согласно информации Харченко, режим чрезвычайной ситуации объявили в Северодонецке из-за того, что вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.
Уточняется, что пламенем охвачено более 350 га.
Отмечается, что существует также вероятность переброски пламени на окружающие населенные пункты:
- Боровское;
- Осколоновка;
- Боброво.
"Из-за неспособности организовать превентивные меры для предупреждения лесных пожаров, захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года", - уточнил глава ОГА.
Что известно о ситуации в Луганской области
Харченко сообщил также об общей ситуации в Луганской области по состоянию на утро понедельника, 21 апреля.
По его словам, враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины:
- и на Лиманском участке фронта;
- и на Северском участке.
"В частности, возле Надежды, Грековки и в Белогоровке", - уточнил чиновник.
Отмечается, что 131 БпЛА противника выполнял боевые задачи на украинском участке фронта. При этом артиллерийскую поддержку захватчики имели шесть раз.
Пропагандистские мероприятия в области во время войны
Председатель Луганской ОГА рассказал также, что "на должном уровне", к сожалению, происходит организация пропагандистских мероприятий врага.
"Особенно - среди молодежи", - уточнил он.
Так, в одной из школ Кадиевки, названной в честь боевика Болотова, "на днях открыли лазерный тир".
"В оккупационной администрации уверены, что новое оборудование "позволит детям приобрести соответствующие навыки, которые пригодятся в жизни", - подытожил Харченко.
Публикация Харченко (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Луганской области РФ размещает войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.
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