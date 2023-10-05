У Луганській області евакуювали двох жителів села, яке кілька днів штурмує РФ

"Вже декілька днів поспіль росіяни штурмують наші позиції поблизу цього села, а безпосередньо Макіївка - під постійними обстрілами ворога", - сказав глава ОВА.

За словами Лисогора, попри те, що перебувати в селі нині вкрай небезпечно, місцевим жителям морально дуже важко покидати свої домівки.

Він зауважив, що навіть, коли спершу люди погоджуються на евакуацію, з часом нерідко змінюють свою думку і залишаються в небезпеці й надалі.

"Проте з часом люди розуміють, що єдиний варіант убезпечити себе - евакуація. Сьогодні правоохоронцям, які несуть службу вздовж лінії розмежування, вдалося вивезти з Макіївки 44-річну жінку та 63-річного чоловіка", - повідомив глава ОВА.

За його даними, обох евакуйованих вже доставили до Краматорська.

Евакуація з прифронтових районів

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Донецької області. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нагадаємо, в ОВА повідомляли, що 388 дітей в Донецькій області потребують примусової евакуації.

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