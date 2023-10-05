В Луганской области эвакуировали двух жителей села, которое несколько дней штурмует РФ

"Уже несколько дней подряд россияне штурмуют наши позиции вблизи этого села, а непосредственно Макеевка - под постоянными обстрелами врага", - сказал глава ОВА.

По словам Лысогора, несмотря на то, что находиться в селе сейчас крайне опасно, местным жителям морально очень трудно покидать свои дома.

Он отметил, что даже когда сначала люди соглашаются на эвакуацию, со временем нередко меняют свое мнение и остаются в опасности и в дальнейшем.

"Однако со временем люди понимают, что единственный вариант обезопасить себя - эвакуация. Сегодня правоохранителям, которые несут службу вдоль линии разграничения, удалось вывезти из Макеевки 44-летнюю женщину и 63-летнего мужчину", - сообщил глава ОГА.

По его данным, обоих эвакуированных уже доставили в Краматорск.

Эвакуация из прифронтовых районов

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Напомним, в ОВА сообщали, что 388 детей в Донецкой области нуждаются в принудительной эвакуации.

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