В Луганске задержали экс-боевика "ЛНР"

Открыто уголовное производство по статье 260 УК Украины
Оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной Украины территории задержали бывшего боевика "ЛНР". Об этом сообщает спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
Задержанному 37 лет, он пытался попасть в Харьков для оформления заграничного паспорта для выезда на заработки в Польшу. По его словам, он пошел на службу к боевикам в Алчевске в 2015 году и прослужил 6 месяцев, уволился по собственному желанию. Увольнение он объяснил тем, что "решил пока их подразделение еще не принимало участие в боевых действиях".
Открыто уголовное производство по статье 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Я каюсь і дуже сподіваюся на поблажливість суду, - сповідь колишнього бойовика НЗФ «ЛНР» 37-річного мешканця міста Донецька затримали оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній Україні території. Чоловік намагався потрапити до м. Харків для оформлення закордонного паспорту. Зі слів затриманого, у травні 2015 року він вимушений був піти на службу до бойовиків, тому що у місті Донецьку, де він мешкає зі своєю родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися «віджати» у нього житло. Прослужив він 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування так званої «ЛНР» у місті Алчевську та звільнився за власним бажанням. Звільнення з лав бойовиків чоловік пояснює тим, що його жінка на цей час мала народити дитину, і він, розуміючи наслідки свого перебування в НЗФ, вирішив піти, поки їх підрозділ ще не приймав участь у бойових діях та на його совісті не має людської крові. Після звільнення він повернувся до окупованого бойовиками міста Донецьк, де почав займатися приватною справою – перевезенням людей. Але, враховуючи те, що зароблених цією справою грошей вистачало лише на продукти харчування, він вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію до м. Харків, зробити собі закордонний паспорт, і поїхати на заробітки до Польщі. Наразі із затриманим чоловіком проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Відділ комунікації поліції Луганської областіОпубліковано Татьяною Погукай П'ятниця, 29 червня 2018 р.
Напомним, ранее экс-милиционера приговорили к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с "ДНР".
В мае 2014 года 45-летний мужчина, занимая должность заместителя начальника Дебальцевского городского отдела Главного управления Министерства внутренних дел (МВ ГУ МВД) Украины в Донецкой области, начал сотрудничать с участниками террористической организации “ДНР”.