В Луганске задержали экс-боевика "ЛНР"

Я каюсь і дуже сподіваюся на поблажливість суду, - сповідь колишнього бойовика НЗФ «ЛНР» 37-річного мешканця міста Донецька затримали оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній Україні території. Чоловік намагався потрапити до м. Харків для оформлення закордонного паспорту. Зі слів затриманого, у травні 2015 року він вимушений був піти на службу до бойовиків, тому що у місті Донецьку, де він мешкає зі своєю родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися «віджати» у нього житло. Прослужив він 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування так званої «ЛНР» у місті Алчевську та звільнився за власним бажанням. Звільнення з лав бойовиків чоловік пояснює тим, що його жінка на цей час мала народити дитину, і він, розуміючи наслідки свого перебування в НЗФ, вирішив піти, поки їх підрозділ ще не приймав участь у бойових діях та на його совісті не має людської крові. Після звільнення він повернувся до окупованого бойовиками міста Донецьк, де почав займатися приватною справою – перевезенням людей. Але, враховуючи те, що зароблених цією справою грошей вистачало лише на продукти харчування, він вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію до м. Харків, зробити собі закордонний паспорт, і поїхати на заробітки до Польщі. Наразі із затриманим чоловіком проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Відділ комунікації поліції Луганської області