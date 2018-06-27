Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-милиционера приговорили к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с "ДНР"

НовостиОбщество    27.06.2018 - 12:45
Фото: прокуратура (РБК-Украина)
Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Мужчина стал сотрудничать в мае 2014 года

В Донецкой области экс-правоохранителя приговорили к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с так называемой "ДНР" . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в Facebook.

"Кассационный суд приговорил бывшего милиционера, который сотрудничал с представителями "ДНР", до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что в мае 2014 года 45-летний мужчина, занимая должность заместителя начальника Дебальцевского городского отдела Главного управления Министерства внутренних дел (МВ ГУ МВД) Украины в Донецкой области, начал сотрудничать с участниками террористической организации “ДНР”.

"Предатель, будучи вооруженным автоматическим огнестрельным оружием и в одежде с опознавательными знаками террористической организации "ДНР", на протяжении мая-июня 2014 года нес службу на блокпосту боевиков, расположенном на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". В его обязанности входила проверка автотранспорта, документов граждан и багажа", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, правоохранитель получил от начальника Дебальцевского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области табельное оружие и боеприпасы, которые принадлежали указанному участку, для дальнейшего хранения с целью предотвращения их возможному захвату участниками "ДНР" для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и стране.

Так, указанное оружие и боеприпасы мужчина хранил у себя дома, однако в сентябре того же года по требованию руководства из собственных соображений вернул лишь часть от полученного, другую часть было изъято правоохранителями во время обыска домовладения.

"Суд первой инстанции и Апелляционный суд Донецкой области, согласившись с доводами прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.262 (похищение, присвоение, огнестрельного оружия, боевых припасов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Осужденный своей вины не признал и обратился в суд с кассационной жалобой, которая оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области полицейские задержали еще одного экс-боевика так называемой "ЛНР".

Псевдоминеру железнодорожной станции "Караваевы дачи" в Киеве сообщили о подозрении Прокуратура Киева объявила о подозрении иностранцам, которые отобрали у мужчины сумку с 3,5 млн гривен
Теги публикации: Донецк, ДНР, Прокуратура, тюрьма  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь