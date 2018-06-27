Экс-милиционера приговорили к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с "ДНР"

Мужчина стал сотрудничать в мае 2014 года

В Донецкой области экс-правоохранителя приговорили к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с так называемой "ДНР" . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в Facebook.

"Кассационный суд приговорил бывшего милиционера, который сотрудничал с представителями "ДНР", до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что в мае 2014 года 45-летний мужчина, занимая должность заместителя начальника Дебальцевского городского отдела Главного управления Министерства внутренних дел (МВ ГУ МВД) Украины в Донецкой области, начал сотрудничать с участниками террористической организации “ДНР”.



"Предатель, будучи вооруженным автоматическим огнестрельным оружием и в одежде с опознавательными знаками террористической организации "ДНР", на протяжении мая-июня 2014 года нес службу на блокпосту боевиков, расположенном на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". В его обязанности входила проверка автотранспорта, документов граждан и багажа", - отмечают в пресс-службе.



Кроме того, правоохранитель получил от начальника Дебальцевского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области табельное оружие и боеприпасы, которые принадлежали указанному участку, для дальнейшего хранения с целью предотвращения их возможному захвату участниками "ДНР" для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и стране.

Так, указанное оружие и боеприпасы мужчина хранил у себя дома, однако в сентябре того же года по требованию руководства из собственных соображений вернул лишь часть от полученного, другую часть было изъято правоохранителями во время обыска домовладения.



"Суд первой инстанции и Апелляционный суд Донецкой области, согласившись с доводами прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.262 (похищение, присвоение, огнестрельного оружия, боевых припасов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.



Осужденный своей вины не признал и обратился в суд с кассационной жалобой, которая оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области полицейские задержали еще одного экс-боевика так называемой "ЛНР".