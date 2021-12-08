Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС

"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.

В ОГА также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется предприятию только из России.

В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС также может использовать природный газ, однако для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

В своем письме ОГА отмечает, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы без тепла может остаться почти 9 тыс. жителей Счастья.