UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Луганська "Зоря" обіграла "Колос" і вийшла на друге місце в УПЛ

Фото: луганська "Зоря" розгромила "Колос" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Каріна Левицька

Луганська "Зоря" у нелегкому протистоянні здобула важливу гостьову перемогу над ковалівським клубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

На 31 хвилині гравці "Колосу" перервали клубну рекордну серію без пропущених м’ячів і загалом - зіпсували собі ювілейний, 100-й, поєдинок у Чемпіонатах України.

Також для "Колоса" це 20-та домашня поразка в УПЛ, при тому, що підопічні Ярослава Вишняка майже весь другий тайм грали у більшості, адже арбітр на початку другого тайму вилучив лівого захисника "Зорі" Ігоря Снурніцина.

Однак "Зоря" змогла втримати переможний рахунок 1:0, який встановився після точного удару Бражка у середині першої половини гри.

Таким чином "Зоря" обійшла за очками "Дніпро-1" та вийшла на друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Однак у дніпровського клуба ще є два матчі в запасі.

Нагадаємо, "Шахтар" захопив лідерство в Прем'єр-лізі після розгрому "Кривбасу".

До слова, київське "Динамо" мінімально переграло "Дніпро-1" на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол