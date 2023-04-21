Луганская "Заря" обыграла "Колос" и вышла на второе место в УПЛ

На 31 минуте игроки "Колоса" прервали клубную рекордную серию без пропущенных мячей и в целом - испортили себе юбилейный, 100-й, поединок в Чемпионатах Украины.

Также для "Колоса" это 20-е домашнее поражение в УПЛ, при том, что подопечные Ярослава Вишняка почти весь второй тайм играли в большинстве, ведь арбитр в начале второго тайма удалил левого защитника "Зари" Игоря Снурницына.

Однако "Заря" смогла удержать победный счет 1:0, который установился после точного удара Бражко в середине первой половины игры.

Таким образом "Заря" обошла по очкам "Днепр-1" и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ. Однако у днепровского клуба еще есть два матча в запасе.

Напомним, "Шахтер" захватил лидерство в Премьер-лиге после разгрома "Кривбасса".

К слову, киевское "Динамо" минимально обыграло "Днепр-1" на выезде.

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