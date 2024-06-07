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Луганськ був під потужним обстрілом: голова ОВА розкрив нові деталі

Фото: Артем Лисогор, голова Луганської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тимчасово окупований Луганськ сьогодні, 7 червня, вранці перебував під сильним обстрілом. "Прильоти" фіксували у районі дислокації окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора у Telegram.

Він розповів, що, за інформацією місцевих жителів, загалом у Луганську чули від семи до 20 вибухів.

Лисогор звернув увагу, що відео "прильотів" локалізовано в районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів. Там дислокуються російські окупанти.

Також там знаходиться аеропорт, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. Цю трасу ворог використовує для перевезення вантажів, зброї та особового складу.

Голова ОВА нагадав і про повідомлення щодо "прильоту" по нафтобазі - вчетверте за останні два місяці.

"Тобто прилітає виключно по давній та обладнаній військовій інфраструктурі загарбників", - наголосив Лисогор.

Він додав, що західна зброя, яку отримує Україна, є дуже точною. І якби ППО росіян не працювала б над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних та дітей не було б.

"Лише Росія відповідає за жертви серед місцевих жителів Луганська", - уточнив глава ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні вранці у Луганську пролунали вибухи. Про це почали повідомляти у мережі.

Партизани повідомляли про те, що у тимчасово окупованому місті був "приліт" по нафтобазі, а в районі Гострої Могили після вибухів почалася пожежа.

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