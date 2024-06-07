Луганськ був під потужним обстрілом: голова ОВА розкрив нові деталі

Він розповів, що, за інформацією місцевих жителів, загалом у Луганську чули від семи до 20 вибухів.

Лисогор звернув увагу, що відео "прильотів" локалізовано в районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів. Там дислокуються російські окупанти.

Також там знаходиться аеропорт, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. Цю трасу ворог використовує для перевезення вантажів, зброї та особового складу.

Голова ОВА нагадав і про повідомлення щодо "прильоту" по нафтобазі - вчетверте за останні два місяці.

"Тобто прилітає виключно по давній та обладнаній військовій інфраструктурі загарбників", - наголосив Лисогор.

Він додав, що західна зброя, яку отримує Україна, є дуже точною. І якби ППО росіян не працювала б над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних та дітей не було б.

"Лише Росія відповідає за жертви серед місцевих жителів Луганська", - уточнив глава ОВА.