Луганск был под мощным обстрелом: глава ОВА раскрыл новые детали

Временно оккупированный Луганск сегодня, 7 июня, утром находился под сильным обстрелом. "Прилеты" фиксировали в районе дислокации оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Артема Лысогора в Telegram.
Он рассказал, что, по информации местных жителей, всего в Луганске слышали от семи до 20 взрывов.
Лысогор обратил внимание, что видео "прилетов" локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов. Там дислоцируются российские оккупанты.
Также там находится аэропорт, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе. Эту трассу враг использует для перевозки грузов, оружия и личного состава.
Глава ОВА напомнил и о сообщениях насчет "прилета" по нефтебазе - в четвертый раз за последние два месяца.
"То есть прилетает исключительно по давней и оборудованной военной инфраструктуре захватчиков", - подчеркнул Лысогор.
Он добавил, что западное оружие, которое получает Украина, очень точное. И если бы ПВО россиян не работала бы над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских и детей не было бы.
"Только Россия несет ответственность за жертвы среди местных жителей Луганска", - уточнил глава ОВА.
Напомним, сегодня утром в Луганске прогремели взрывы. Об этом начали сообщать в сети.
Партизаны сообщали о том, что во временно оккупированном городе был "прилет" по нефтебазе, а в районе Острой Могилы после взрывов начался пожар.
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