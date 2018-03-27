Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Луганщине осудили участника террористической группировки "Рим"

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 21:10
Фото: СБУ во время ареста (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ во время ареста (ssu.gov.ua)

Суд Луганской области приговорил террориста "ЛНР" к трем годам закллючения

Беловодский районный суд Луганской области по материалам Службы безопасности Украины признал виновным в совершении преступления одного из главарей террористической группировки "Рим" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что правоохранители установили, что данное бандформирование действовало во временно оккупированном Довжанське (бывший Свердловск) Луганской области в 2014-2015 годах. Его участники обвиняются в терроризме, контрабанде и грабежах.

Также, оперативники спецслужбы задокументировали, что один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска".

По данным СБ Украины, террорист контролировал так называемую "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на украинско-российской границе.

Кроме того, он отвечал в бандформировании за финансы, а также занимался переправкой на контролируемую украинской властью территорию автомобилей, похищенных в ОРЛО. Деньги, полученные от незаконного бизнеса направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим".

Правоохранители установили, что после конфликта с другими террористическими группировками боевик сбежал с временно оккупированных территорий. Сотрудники СБ Украины задержали его в Киеве, где он скрывался от правосудия.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На данный момент приговор вступил в силу.

Напомним, как сообщалось ранее, в Черкассах суд по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) заочно приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики ("ДНР") к 12 годам лишения свободы.

В СБУ перехватили телефонные разговоры российских военных на Донбассе Суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта
Теги публикации: Служба безопасности Украины, ЛНР, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top