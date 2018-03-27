На Луганщине осудили участника террористической группировки "Рим"

Суд Луганской области приговорил террориста "ЛНР" к трем годам закллючения

Беловодский районный суд Луганской области по материалам Службы безопасности Украины признал виновным в совершении преступления одного из главарей террористической группировки "Рим" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что правоохранители установили, что данное бандформирование действовало во временно оккупированном Довжанське (бывший Свердловск) Луганской области в 2014-2015 годах. Его участники обвиняются в терроризме, контрабанде и грабежах.

Также, оперативники спецслужбы задокументировали, что один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска".

По данным СБ Украины, террорист контролировал так называемую "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на украинско-российской границе.

Кроме того, он отвечал в бандформировании за финансы, а также занимался переправкой на контролируемую украинской властью территорию автомобилей, похищенных в ОРЛО. Деньги, полученные от незаконного бизнеса направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим".

Правоохранители установили, что после конфликта с другими террористическими группировками боевик сбежал с временно оккупированных территорий. Сотрудники СБ Украины задержали его в Киеве, где он скрывался от правосудия.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На данный момент приговор вступил в силу.

Напомним, как сообщалось ранее, в Черкассах суд по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) заочно приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики ("ДНР") к 12 годам лишения свободы.