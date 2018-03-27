У Луганській області засудили учасника терористичної угруповання "Рим"

Суд Луганської області засудив терориста "ЛНР" до трьох років закллючения

Біловодський районний суд Луганської області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним у скоєнні злочину одного з ватажків терористичної угруповання "Рим" так званої "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

зокрема, повідомляється, що правоохоронці встановили, що дане бандформування діяло в тимчасово окупованому Довжанське (колишній Свердловськ) Луганської області у 2014-2015 роках. Його учасники звинуватили в тероризмі, контрабанді та грабежах.

Також, оперативники спецслужби задокументували, що один з ватажків угруповання оголосив себе "заступником військового коменданта Свердловська".

За даними СБ України, терорист контролював так звану "Свердловську митницю" і координував діяльність угруповань, які перевозили контрабандні вантажі через захоплений бойовиками пункт пропуску "Червонопартизанськ" на українсько-російському кордоні.

Крім того, він відповідав у бандформуванні за фінанси, а також займався переправленням на контрольовану українською владою територію автомобілів, викрадених в ОРЛО. Гроші, отримані від незаконного бізнесу спрямовувалися на фінансування діяльності бандформування "Рим".

Правоохоронці встановили, що після конфлікту з іншими терористичними угрупованнями бойовик втік з тимчасово окупованих територій. Співробітники СБ України затримали його в Києві, де він переховувався від правосуддя.

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На даний момент вирок набув чинності.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Черкасах суд за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) заочно засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки ("ДНР") до 12 років позбавлення волі.