В Черкассах боевика "ДНР" приговорили к 12 годам заключения

Осужденный принимал активное участие в боевых действиях на территории Славянска

В Черкассах суд по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) заочно приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики ("ДНР") к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый житель Маньковского района Черкасской области, который провел за решеткой около 20 лет за особо тяжкие преступления, в мае 2014 года присоединился к незаконных вооруженных формирований ОРДО. Находясь в рядах террористов на должности "командир взвода", преступник принимал активное участие в боевых действиях на территории Славянска, в районе Шахтерска и населенного пункта Никишеное в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Суд признал террориста виновным в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В связи с тем, что преступник находится на временно неподконтрольной украинской власти территории и продолжает участвовать в боевых действиях против сил антитеррористической операции, его осудили заочно. Приговор суда вступил в законную силу", - отметили в СБУ.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины обнародовала новые данные о присутствие военнослужащих Российской Федерации на Донбассе.