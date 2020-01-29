Lufthansa приостановила полеты в Китай

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в Китай в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Lufthansa приостановила полеты дочерних компаний Swiss и Austrian Airlines в Китай и из Китая до 9 февраля. Также авиакомпания прекращает принимать заказы на рейсы в материковую часть Китая до конца февраля. При этом рейсы в Гонконг не будут отменятся.

Авиакомпании Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines осуществят последние рейсы в Китай для того чтобы забрать своих пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что Британский авиаперевозчик British Airways приостановил бронирование на своем сайте прямых рейсов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.

Также сообщалось, что Украина отменила прямое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. С 3 февраля будет закрыто прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.