Lufthansa получит от Германии финансовую помощь, - Reuters

Авиакомпания Lufthansa и правительство Германии договорились о спасательном пакете финансовой помощи, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. Ранее компания перестала выплачивать дивиденты своим инвесторам за 2019 год из-за тяжелой финансовой ситуации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Правительство Германии и руководство флагманского авиаперевозчика Lufthansa сильно пострадавшего от пандемии коронавируса, достигли соглашения о государственной помощи на миллиарды евро", - сообщил источник агентства.

Отмечается, что соглашение еще не утверждено руководящим комитетом фонда, который занимается этим вопросом.

При этом ни в компании, ни в правительстве Германии эту информацию пока не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка о помощи на 10 миллиардов Lufthansa даст Германии 25,1% акций авиакомпании, а также представительство в наблюдательном совете.

Как писало РБК-Украина, Lufthansa ожидает, что в связи с пандемией коронавируса более четверти самолетов компании не будут использоваться до конца 2022 года.

Ранее авиакомпания подтвердила возобновление полетов в Украину.