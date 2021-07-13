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Lufthansa отказалась от обращения "дамы и господа" на борту самолетов

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Берлин, Вторник 13 июля 2021 13:29
Lufthansa отказалась от обращения "дамы и господа" на борту самолетов Фото: Lufthansa не будет использовать обращение "дамы и господа" (фото flickr.com/southbound228)
Автор: РБК-Украина

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от обращения "дамы и господа" на борту самолетов. Теперь обращения будут гендерно нейтральными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что обращение "дамы и господа" отменяется, поскольку в компании уверены, что общение с пассажирами в будущем должно быть гендерно чувствительным. Это обращение также не будут использовать члены экипажа. Изменения затрагивают партнерские авиакомпании, такие как Eurowings, Swiss и другие.

"Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении. В зависимости от времени суток есть разные варианты, например, "Уважаемые гости" или "Доброе утро / день / вечер" или "Добро пожаловать на борт". Капитан решит, какое обращение будет правильным", - отметил представитель Lufthansa.

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