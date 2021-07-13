Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от обращения "дамы и господа" на борту самолетов. Теперь обращения будут гендерно нейтральными.

Сообщается, что обращение "дамы и господа" отменяется, поскольку в компании уверены, что общение с пассажирами в будущем должно быть гендерно чувствительным. Это обращение также не будут использовать члены экипажа. Изменения затрагивают партнерские авиакомпании, такие как Eurowings, Swiss и другие.

"Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении. В зависимости от времени суток есть разные варианты, например, "Уважаемые гости" или "Доброе утро / день / вечер" или "Добро пожаловать на борт". Капитан решит, какое обращение будет правильным", - отметил представитель Lufthansa.