Lufthansa відмовилася від звернення "пані та панове" на борту літаків
Німецька авіакомпанія Lufthansa відмовилася від звернення "пані та панове" на борту літаків. Тепер звернення будуть гендерно нейтральними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Повідомляється, що звернення "пані та панове" скасовується, оскільки в компанії впевнені, що спілкування з пасажирами в майбутньому має бути гендерно чутливим. Це звернення також не використовуватимуть члени екіпажу. Зміни торкнуться також партнерських авіакомпаній, таких як Eurowings, Swiss та інших.
"Для нас важливо, щоб ми врахували всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби є різні варіанти, наприклад, "Шановні гості" або "Доброго ранку / дня / вечора" або "Ласкаво просимо на борт". Капітан вирішить, яке звернення буде правильним", - зазначив представник Lufthansa.