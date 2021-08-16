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Lufthansa и другие авиакомпании приостановили полеты над Афганистаном

Автор: РБК-Украина

Немецкая Lufthansa и другие крупнейшие мировые авиакомпании из-за ситуации в Афганистане приостановили полеты в его воздушном пространстве. В результате увеличилась продолжительность рейсов, например, в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zeit.de.

Сообщается, что Lufthansa временно приостанавливает полеты над Афганистан, это касается и ассоциированных авиакомпаний Swiss и Austrian Airlines. Из-за этой меры полеты в Индию в настоящее время занимают на час больше времени.

При этом представитель Lufthansa отмечает, что компания хочет принять участие в массовой эвакуации из Афганистана. Министерство иностранных дел Германии изучает данный вопрос.

В то же время, как пишет Al Jazeera, свои самолеты в воздушное пространство Афганистана не пускают такие крупные авиалинии, как United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic. По данным сайте отслеживания полетов FlightRadar24, с утра 16 августа большинство коммерческих рейсов облетали Афганистан через соседние Иран и Пакистан.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне массовой эвакуации в аэропорту Кабула американские военные открыли "предупредительный" огонь. Известно о гибели пяти человек.

Сегодня с утра в аэропорту люди отчаянно штурмуют самолеты, которые проводят эвакуацию из Афганистана. Они пытаются покинуть страну после того, как исламисты из "Талибана" восстановили полный контроль над страной.

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АфганистанLufthansa