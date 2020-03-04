Лучший вариант активного отдыха в городе – квест!

Практически все современные молодые люди интересуются разнообразными электронными новинками и чаще всего выбирают активное времяпрепровождение. Способов интересного отдыха в Киеве, Одессе или другом украинском городе на самом деле, не настолько и много, и каждому хочется открыть что-то новенькое. Потому, популярность квестов, появившихся у нас недавно, не перестает расти.

Квест-комнаты – что это?

Разберемся, что же такое квест? Данный вид развлечения можно назвать альтернативной реальностью, представляющей собой неподдающийся объяснениям отлаженный механизм, который состоит из множества элементов:

приключение – прежде всего, прохождению квест-комнат в Киеве, Одессе или другом областном центре отдают предпочтение ради получения ощущений адреналина. Этот полуреальный мир даёт возможность почувствовать в полной мере дух погони, авантюризма и поиска кладов;

зарядка для ума – в любых комнатах предлагаются многочисленные головоломки, загадки и намёки, которые необходимо не только находить, а и применять в соответствии с назначением;

проявление фантазии – легенда, созданная атмосфера в комнате, жанр, сюжет и прочая атрибутика позволяют участнику полностью войти в роль, будь это жертва, сыщик или другой персонаж;

командная тактика – квест в Киеве или Одессе – отличный вариант для отдыха семьей или встречи с коллегами, друзьями, одноклассниками. Такой игровой процесс в действительности способствует сплоченности и заряду азартными эмоциями;

цель – именно вокруг неё и выстраивается вся сюжетная линия. Пройти квест-комнату, снять проклятие со старого дома или найти спрятанное сокровище – здесь можно выполнить любую миссию.

Почему стоит идти на квест?

Стремительное развитие технического прогресса большинство жителей мегаполисов лишает активной жизни. Но, квест-комнаты позволяют получить определенную разрядку и выпускать пар. Пребывая в такой полуреальной игре, люди:

восстанавливают силы – квесты Одессы и Киева дадут вам ощущение напряженности, опасности и ускользающего времени. Это позволяет организму мобилизовать себя и полностью позабыть о депрессии и усталости;

отвлекаются от проблем и забот – в игровом процессе никакие другие мысли, кроме прохождения миссии, не волнуют участников;

перевоплощаются – во время прохождения квест-комнаты вы можете выбрать любую роль, соответствующую тематике и близкую по духу, чего в реальности сделать невозможно;

реализуются – за счёт выполнения расчёта ходов и находя в темноте коды, вы сможете понять уровень своей подготовленности к решению различных жизненных задач;

взаимодействуют с другими участниками – пребывание даже один час в локации позволит научиться доверию и умению проверять, а также не отмалчиваться;

заряжаются положительной энергетикой – ажиотаж поиска, веселье, радость победы, море позитивных эмоций у друзей помогает получить мощный энергетический заряд на предстоящие рабочие недели.

Поучаствовать в комнате с альтернативной реальностью сможет каждый желающий. Но, необходимо быть готовым к проверке своих интуитивных способностей и смекалки. Умение мыслить и логически рассуждать тоже не будет лишним. В некоторых ситуациях абсолютно точно придётся предпринимать нестандартные решения для достижения поставленных целей. Именно это и привлекает многих молодых людей. Для успешного прохождения большинства квестов необходимо несколько человек и достаточно часто конечный успех зависит от умений работать в команде.

Рекомендации по выбору и бронированию квест-комнаты

Для того чтобы не допустить ошибки с бронированием не того квеста и упростить себе задачу, воспользуйтесь несколькими разумными советами. Прежде всего, необходимо обозначить целевую аудиторию, поскольку выбор локаций непосредственно зависит от численности и возраста играющих. Например, квесты в детском жанре и хоррор не подходят одной компании. Далее необходимо решить, игру с каким настроением вы планируете пройти. Условно квест подразделяется на такие разновидности:

классика и эскейп-рум – требуют большой внимательности и использования неординарных логических решений, своего рода IQ-тест;

миссия – здесь авторы-разработчики используют максимум своей фантазии и могут строить сюжет на поисках, обезвреживании, спасении, открытии или закрытии портала и т.д.;

перфоманс – очень антуражные комнаты с актёрами, вовлекающие игроков в создание увлекательного действия. В этом случае, ключевая фишка – эффект абсолютной погруженности;

страшные квесты – это локации, выбираемые не из-за трудностей выполнения заданий, а для того чтобы пощекотать свои нервишки и почувствовать смертельную опасность, но без риска для жизни;

экшн – оптимальный вариант для подвижных участников, ищущих приключения. Такая альтернативная реальность предполагает большое количество прыжков, бега и других активных движений. Это отличный выбор для суперактивных детей.

Чтобы забронировать хороший квест в Одессе, Киеве или другом областном городе Украины, проще всего посетить сайт questroom.com.ua. Здесь вы сможете просмотреть рейтинг квест-комнат, основанный на популярности игр у участников. Выбирая комнату, не всегда достаточно ознакомиться с её легендой (описанием), чтобы уловить атмосферу сюжета. Поэтому, для полноты картины можно дополнительно посмотреть фото, короткий видеоролик, почитать отзывы и впечатления участников, посещавших ранее интересующую вас локацию.

Ознакомьтесь с расписанием в вашем городе, выберете время из представленного на сайте, которое будет удобным для всех игроков. За пару кликов выполните онлайн бронирование понравившейся квест-комнаты, заполнив предложенную порталом форму. Воспользовавшись questroom.com.ua, также можно найти команду единомышленников и пройти желаемую комнату с новыми друзьями.