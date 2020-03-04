Кращий варіант активного відпочинку в місті - квест!

Практично всі сучасні молоді люди цікавляться різноманітними електронними новинками і найчастіше вибирають активне проведення часу. Способів цікавого відпочинку в Києві, Одесі чи іншому українському місті насправді, не так і багато, і кожному хочеться відкрити щось новеньке. Тому, популярність квестів, що з'явилися у нас недавно, не перестає рости.

Квест-кімнати - що це?

Розберемося, що ж таке квест? Даний вид розваги можна назвати альтернативної реальністю, що представляє собою не піддається поясненням налагоджений механізм, який складається з безлічі елементів:

пригода - перш за все, проходженню квест-кімнат у Києві, Одесі чи іншому обласному центрі віддають перевагу заради отримання відчуттів адреналіну. Цей напівреальний світ дає можливість відчути в повній мірі дух погоні, авантюризму та пошуку скарбів;

зарядка для розуму - в будь-яких кімнатах пропонуються численні головоломки, загадки і натяки, які необхідно не тільки знаходити, а й застосовувати відповідно до призначення;

прояв фантазії - легенда, створена атмосфера у квесті, жанр, сюжет і інша атрибутика дозволяють учаснику повністю увійти в роль, будь це жертва, злодій або інший персонаж;

командна тактика - квест у Києві чи Одесі - відмінний варіант для відпочинку сім'єю або зустрічі з колегами, друзями, однокласниками. Такий ігровий процес насправді сприяє згуртованості і заряду азартними емоціями;

мета - саме навколо неї і вибудовується вся сюжетна лінія. Пройти квест-кімнату, зняти прокляття з старого будинку або знайти захований скарб - тут можна виконати будь-яку місію.

Чому варто йти на квест?

Стрімкий розвиток технічного прогресу більшість жителів мегаполісів позбавляє активного життя. Але, квест-кімнати дозволяють отримати певну розрядку і випускати пар. Перебуваючи в такій напівреальній грі, люди:

відновлюють сили - квести Одеси і Києва дадуть вам відчуття напруженості, небезпеки та азарту. Це дозволяє організму мобілізувати себе і повністю забути про депресію та втому;

відволікаються від проблем і турбот - в ігровому процесі ніякі інші думки, окрім проходження місії, не хвилюють учасників;

перевтілюються - під час проходження квест-кімнати ви можете вибрати будь-яку роль, відповідну тематиці і близьку по духу, чого в реальності зробити неможливо;

реалізуються - за рахунок виконання розрахунку ходів і знаходячи в темряві коди, ви зможете зрозуміти рівень своєї підготовленості до вирішення різних життєвих завдань;

взаємодіють з іншими учасниками - перебування навіть одну годину на локації дозволить навчитися довірі і вмінню перевіряти, а також не відмовчуватись;

заряджаються позитивною енергетикою - ажіотаж пошуку, веселощі, радість перемоги, море позитивних емоцій у друзів допомагає отримати потужний енергетичний заряд на майбутні робочі тижні.

Взяти участь в кімнаті з альтернативною реальністю або у квесті в реальності зможе кожен бажаючий. Але, необхідно бути готовим до перевірки своїх інтуїтивних здібностей і кмітливості. Уміння мислити і логічно міркувати теж не буде зайвим. У деяких ситуаціях абсолютно точно доведеться робити нестандартні рішення для досягнення поставлених цілей. Саме це і приваблює багатьох молодих людей. Для успішного проходження більшості квестів необхідно кілька чоловік і досить часто кінцевий успіх залежить від умінь працювати в команді.

Рекомендації по вибору і бронювання квест-кімнати

Для того щоб не допустити помилки з бронюванням не ту квесту і спростити собі задачу, скористайтеся кількома розумними порадами. Перш за все, необхідно позначити цільову аудиторію, оскільки вибір локацій безпосередньо залежить від чисельності та віку гравців. Наприклад, квести в дитячому жанрі і хоррор не підходять одній компанії. Далі необхідно вирішити, гру з яким настроєм ви плануєте пройти. Умовно квест підрозділяється на такі різновиди:

класика і ескейп-рум - вимагають великої уважності та використання неординарних логічних рішень, свого роду IQ-тест;

місія - тут автори-розробники використовують максимум своєї фантазії і можуть будувати сюжет на пошуках, знешкодженні, порятунок, відкриття або закриття порталу і т.д .;

перфоманс - дуже антуражні кімнати з акторами, що залучають гравців в створення захоплюючого дійства. В цьому випадку, ключова фішка - ефект абсолютної заглибленості;

страшні квести - це локації, які обираються не через труднощі виконання завдань, а для того щоб полоскотати свої нерви і відчути смертельну небезпеку, але без ризику для життя;

рухливі квести - оптимальний варіант для рухливих учасників, які шукають пригоди. Така альтернативна реальність передбачає велику кількість стрибків, бігу та інших активних рухів. Це відмінний вибір для суперактивних дітей.

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