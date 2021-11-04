Лучший тако в космосе: На МКС приготовили еду из выращенного на орбите перца

В случае успеха, ученые смогут определить, какие источники пищи можно использовать во время длительных миссий, в частности во время путешествия на Марс.

По словам астронавта NASA Меган Макартур, вместе с экипажем она попробовала перец, который выращивали в течение нескольких месяцев на станции. Также вместе с говядиной и другими овощами - она приготовила "лучший космический тако на сегодня".

"Пятничный пир! После сбора урожая мы попробовали красное и зеленое чили. Потом мы заполнили анкеты. Наконец я приготовила свои лучшие космические тако: говядина Фахита, регидратированные помидоры и артишоки, а также чили!", - отметила Макартур.