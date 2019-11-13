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Лучший бомбардир сборной Испании объявил о завершении карьеры

Новости » Спорт     13.11.2019 - 13:23
Лучший бомбардир сборной Испании объявил о завершении карьеры
Фото: Давид Вилья (twitter.com/Guaje7Villa)

Он провел 638 матчей за профессиональную карьеру

Испанский форвард Давид Вилья объявил о завершении футбольной карьеры по окончании нынешнего сезона. Об этом футболист, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", написал в Twitter.

"В профессиональном футболе я уже 19 лет. Спасибо всем клубам, за которые я выступал, тренерам и партнерам по командам. Также должен выразить благодарность семье, которая всегда меня поддерживала" - написал Вилья.

Давид является лучшим бомбардиром сборной Испании - 59 голов в 98 матчах, с которой он выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2008.

За свою клубную карьеру 37-летний нападающий провел 638 матчей, забил 324 гола и отдал 77 результативных передач. Он также является трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Испанец выступал за такие клубы как "Валенсия", "Барселона" и "Атлетико".

Напомним, ранее бывший нападающий сборной Испании и ряда ведущих европейских клубов Фернандо Торрес принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру.

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