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Экс-футболист сборной Испании Торрес объявил о завершении карьеры

Новости » Спорт    21.06.2019 - 10:13
Экс-футболист сборной Испании Торрес объявил о завершении карьеры
Фото: Фернандо Торрес (twitter.com/Torres)

Форвард проведет пресс-конференцию, посвященную его уходу

Бывший нападающий сборной Испании и ряда ведущих европейских клубов Фернандо Торрес принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом футболист написал в Twitter.

В воскресенье, 23 июня, 35-летний нападающий соберет пресс-конференцию, на которой заявит об этом официально.

"Я должен сказать вам кое-что очень важное. После 18 увлекательных лет настало время положить конец моей футбольной карьере. 23 июня в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали. Увидимся там", - сообщил Торрес.

Последний сезон "Эль Ниньо" провел в японском клубе "Саган Тосу". За свою карьеру он выступал за такие команды, как "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". В составе лондонского клуба Торрес стал победителем Лиги чемпионов (2011/12) и Лиги Европы (2012/13). С "Атлетико" также становился победителем Лиги Европы (2017/18).

За сборную Испании форвард отыграл 110 матчей и забил 38 мячей. В ее составе форвард становился чемпионом мира (2010) и дважды - чемпионом Европы (2008, 2012).

Напомним, ранее завершил карьеру бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри.

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