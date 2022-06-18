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Лучший бомбардир чемпионатов мира приступил к карьере тренера в Австрии

Фото: Мирослав Клозе самостоятельно тренировал только "Баварию" U-17 (scra.at)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе возглавил середняка австрийской Бундеслиги "Альтах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

44-летний немец новый сезон начнет в соседней Австрии. В воскресенье тренер подпишет контракт с "Альтахом", а в понедельник состоится презентация Клозе.

"Я невероятно взволнован этим новым вызовом. Быстрые и легкие переговоры стали положительным моментом, подчеркнувшим правильность моего выбора. Первые беседы с клубным руководством были действительно откровенными, поэтому я сразу понял, что буду работать здесь", – рассказал специалист.

До сих пор Клозе на профессиональном уровне не тренировал. После завершения игровой карьеры он был ассистентом Ханси Флика в сборной Германии и "Баварии", а также работал наставником команды U-17 мюнхенцев.

Клозе-футболист защищал цвета "Кайзерслаутерна", "Баварии" и "Лацио". В составе сборной Германии он провел 137 матчей (71 гол), стал чемпионом мира в 2014 году и по-прежнему остается лучшим бомбардиром кубков мира в истории (16 мячей).

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