Найкращий бомбардир чемпіонатів світу розпочав кар'єру тренера в Австрії

44-річний німець новий сезон розпочне в сусідній Австрії. У неділю тренер підпише контракт із "Альтахом", а в понеділок відбудеться презентація Клозе.

"Я неймовірно схвильований цим новим викликом. Швидкі та легкі перемовини стали позитивним моментом, що підкреслив правильність мого вибору. Перші бесіди з клубним керівництво були справді відвертими, тож я відразу зрозумів, що працюватиму тут", – розповів фахівець.

Досі Клозе на професіональному рівні не тренував. Після завершення ігрової кар'єри він був асистентом Гансі Фліка в збірній Німеччини та "Баварії", а також працював керманичем команди U-17 мюнхенців.

Клозе-футболіст захищав кольори "Кайзерслаутерна", "Баварії" та "Лаціо". У складі збірної Німеччини він провів 137 матчів (71 гол), став чемпіоном світу в 2014 році та досі залишається найкращим бомбардиром кубків світу в історії (16 м'ячів).