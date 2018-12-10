Кращим футболістом 18 туру УПЛ визнаний захисник "Львова" Адамюк

Фото: Володимир Адамюк (fclviv.com.ua)

Гравець оформив дубль в матчі проти "Олександрії" (2:1)

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) визначила найяскравішого футболіста за підсумками 18-го туру чемпіонату країни. Про це повідомляється на сайті організації.

За підсумками голосування експертної ради перемогу здобув 27-річний захисник "Львова" Володимир Адамюк, який в матчі з "Олександрією" зробив дубль (2:1). Адамюк набрав шість балів і на один пункт випередив хавбека "Динамо" Віктора Циганкова, на рахунку якого хет-трик у ворота "Карпат" (4:0).

Зазначимо, через програш команда Володимира Шарана упустила можливість піти на зимову перерву на другому місці в турнірній таблиці, зберігши другу позицію в УПЛ за київським "Динамо".

Нагадаємо, кращим футболістом за підсумками 17 туру чемпіонату України був визнаний півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець.