Лучшие магазины ТРЦ «Гулливер»: что можно купить в центре

Время от времени каждому человеку приходится совершать много покупок. Очень неудобно, если для этого нужно ездить в магазины, которые находятся в разных концах города. Вот почему ТРЦ «Гулливер» стал любимым местом жителей столицы и тех, кто приезжает сюда на время. Лучшие магазины в Киеве находятся именно здесь — это десятки торговых точек разных ценовых категорий. Здесь можно приобрести недорогую одежду для подростков и заказать элитный деловой костюм по индивидуальным меркам. В ТРЦ работают представительства известных сетей PULL&BEAR, Reserved, STRADIVARIUS, Cropp town — они предлагают молодежную доступную одежду для школьников, студентов, работающих людей, делающих ставку на яркие, стильные вещи. Наряду с ними, открыты и магазины с более дорогими брендами: TOMMY HILFIGER, Maje, Lacoste.
Но женской, мужской и детской одеждой предложения торгового центра не ограничиваются. Со всем списком магазинов можно ознакомиться на странице: https://gullivercenter.com/ru/trc-shops
В этом торговом комплексе покупатели найдут:
Обувь. Для дачи, выездов на природу, некоторых видов работ многие покупатели выбирают Crocs. Это безопасные, практичные изделия для детей, взрослых, пожилых людей. Стильную обувь для ежедневных и торжественных образов предлагают мультибрендовые магазины, среди которых WALKER, RIANI-LUISA CHERANO, Animis. И это лишь небольшой список обувных павильонов.
Во многих магазинах можно приобрести тематические сувениры и подарки. Если есть трудности с тем, что преподнести близким, друзьям или коллегам, ТРЦ Gulliver выручит перед любым праздником.
К названным товарам можно добавить другие категории. Это продукция для животных (корма, наполнители, уходовые средства), сумки, ювелирные изделия, часы, книги и товары для творчества, канцтовары. Отдельно нужно выделить спортивную одежду и обувь — спрос на них в Киеве растет, потому что здоровый образ жизни становится все популярнее.
Торгово-развлекательный центр расположен в центральной части города, у метро (ТРЦ находится рядом со станцией метро «Дворец спорта»). Добраться сюда несложно на любом виде транспорта: в том числе на собственном автомобиле. Парковки здесь удобные, есть автомойка — при долгом посещении центра ее услуги будут кстати.
Gulliver — это все необходимое для покупок, большая зона для отдыха и развлечений (с кафе и ресторанами), а еще постоянные скидки, выгодные акции. Этот центр подходит для индивидуального, коллективного и семейного шопинга