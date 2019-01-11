Лучшие магазины ТРЦ «Гулливер»: что можно купить в центре

Время от времени каждому человеку приходится совершать много покупок. Очень неудобно, если для этого нужно ездить в магазины, которые находятся в разных концах города. Вот почему ТРЦ «Гулливер» стал любимым местом жителей столицы и тех, кто приезжает сюда на время. Лучшие магазины в Киеве находятся именно здесь — это десятки торговых точек разных ценовых категорий. Здесь можно приобрести недорогую одежду для подростков и заказать элитный деловой костюм по индивидуальным меркам. В ТРЦ работают представительства известных сетей PULL&BEAR, Reserved, STRADIVARIUS, Cropp town — они предлагают молодежную доступную одежду для школьников, студентов, работающих людей, делающих ставку на яркие, стильные вещи. Наряду с ними, открыты и магазины с более дорогими брендами: TOMMY HILFIGER, Maje, Lacoste.

Но женской, мужской и детской одеждой предложения торгового центра не ограничиваются. Со всем списком магазинов можно ознакомиться на странице: https://gullivercenter.com/ru/trc-shops

Разнообразие ассортимента в ТРЦ «Гулливер»

В этом торговом комплексе покупатели найдут:

Обувь . Для дачи, выездов на природу, некоторых видов работ многие покупатели выбирают Crocs. Это безопасные, практичные изделия для детей, взрослых, пожилых людей. Стильную обувь для ежедневных и торжественных образов предлагают мультибрендовые магазины, среди которых WALKER, RIANI-LUISA CHERANO, Animis. И это лишь небольшой список обувных павильонов.

Аксессуары . Дорогие аксессуары, которые подходят в качестве подарка себе или кому-то, продают в магазине Attribute. Продукция в похожем направлении есть в Depesche, а вот за спортивными изделиями надо заглянуть в мультибрендовый бутик All Stars.

. Дорогие аксессуары, которые подходят в качестве подарка себе или кому-то, продают в магазине Attribute. Продукция в похожем направлении есть в Depesche, а вот за спортивными изделиями надо заглянуть в мультибрендовый бутик All Stars. Электроника . Товары из этого раздела представлены в ТРЦ «Гулливер» монобрендовой торговой точкой Mi Store, где реализуется техника Xiaomi, и крупной сетью «Эльдорадо». В последней есть все, что нужно для быта, работы и многих других задач.

. Товары из этого раздела представлены в ТРЦ «Гулливер» монобрендовой торговой точкой Mi Store, где реализуется техника Xiaomi, и крупной сетью «Эльдорадо». В последней есть все, что нужно для быта, работы и многих других задач. Товары для дома. У покупателей пользуются популярностью такие магазины , как Decor el Home (элитная посуда), English home (постельное белье, текстиль), JYSK (мебель), Zara Home (все для быта, уюта).

У покупателей пользуются популярностью такие , как Decor el Home (элитная посуда), English home (постельное белье, текстиль), JYSK (мебель), Zara Home (все для быта, уюта). Косметика, парфюмерия. Популярную корейскую косметику посетители найдут в первом мультибрендовом азиатском магазине Asian Beauty. Если кому-то нравятся органические, натуральные средства по уходу за кожей и волосами, они есть в павильоне Dushka. Среди популярных марок в торговом центре представлены Yves Rocher, INGLOT, Beyond и другие.

Во многих магазинах можно приобрести тематические сувениры и подарки. Если есть трудности с тем, что преподнести близким, друзьям или коллегам, ТРЦ Gulliver выручит перед любым праздником.

Что еще продается в ТРЦ «Гулливер»

К названным товарам можно добавить другие категории. Это продукция для животных (корма, наполнители, уходовые средства), сумки, ювелирные изделия, часы, книги и товары для творчества, канцтовары. Отдельно нужно выделить спортивную одежду и обувь — спрос на них в Киеве растет, потому что здоровый образ жизни становится все популярнее.

ТРЦ Gulliver: расположение, удобное для всех

Торгово-развлекательный центр расположен в центральной части города, у метро (ТРЦ находится рядом со станцией метро «Дворец спорта»). Добраться сюда несложно на любом виде транспорта: в том числе на собственном автомобиле. Парковки здесь удобные, есть автомойка — при долгом посещении центра ее услуги будут кстати.

Gulliver — это все необходимое для покупок, большая зона для отдыха и развлечений (с кафе и ресторанами), а еще постоянные скидки, выгодные акции. Этот центр подходит для индивидуального, коллективного и семейного шопинга