Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

Час від часу кожній людині доводиться робити багато покупок. Дуже незручно, якщо для цього потрібно їздити в магазини, які знаходяться в різних кінцях міста. Ось чому ТРЦ «Гулівер» став улюбленим місцем жителів столиці і тих, хто приїжджає сюди на час. Кращі магазини в Києві знаходяться саме тут - це десятки торгових точок різних цінових категорій. Тут можна придбати недорогий одяг для підлітків і замовити елітний діловий костюм за індивідуальними мірками. У ТРЦ працюють представництва відомих мереж PULL & BEAR, Reserved, STRADIVARIUS, Cropp town - вони пропонують молодіжну доступну одяг для школярів, студентів, працюючих людей, що роблять ставку на яскраві, стильні речі. Поряд з ними, відкриті і магазини з більш дорогими брендами: TOMMY HILFIGER, Maje, Lacoste.

Але жіночого, чоловічого та дитячого одягу пропозиції торгового центру не обмежуються. З усім списком магазинів можна ознайомитися на сторінці: https://gullivercenter.com/ru/trc-shops

Різноманітність асортименту в ТРЦ «Гулівер»

У цьому торговому комплексі покупці знайдуть:

Взуття . Для дачі, виїздів на природу, деяких видів робіт багато покупців вибирають Crocs. Це безпечні, практичні вироби для дітей, дорослих, людей похилого віку. Стильне взуття для щоденних і урочистих образів пропонують мультибрендові магазини, серед яких WALKER, RIANI-LUISA CHERANO, Animis. І це лише невеликий список взуттєвих павільйонів.

. Для дачі, виїздів на природу, деяких видів робіт багато покупців вибирають Crocs. Це безпечні, практичні вироби для дітей, дорослих, людей похилого віку. Стильне взуття для щоденних і урочистих образів пропонують мультибрендові магазини, серед яких WALKER, RIANI-LUISA CHERANO, Animis. І це лише невеликий список взуттєвих павільйонів. Аксесуари . Дорогі аксесуари, які підходять в якості подарунка собі або кому-то, продають в магазині Attribute. Продукція в схожому напрямку є в Depesche, а ось за спортивними виробами треба зазирнути в мультибрендовий бутик All Stars.

. Дорогі аксесуари, які підходять в якості подарунка собі або кому-то, продають в магазині Attribute. Продукція в схожому напрямку є в Depesche, а ось за спортивними виробами треба зазирнути в мультибрендовий бутик All Stars. Електроніка . Товари з цього розділу представлені в ТРЦ «Гулівер» монобрендової торговою точкою Mi Store, де реалізується техніка Xiaomi, і великою мережею «Ельдорадо». В останній є все, що потрібно для побуту, роботи і багатьох інших завдань.

. Товари з цього розділу представлені в ТРЦ «Гулівер» монобрендової торговою точкою Mi Store, де реалізується техніка Xiaomi, і великою мережею «Ельдорадо». В останній є все, що потрібно для побуту, роботи і багатьох інших завдань. Товари для дому . У покупців користуються популярністю такі магазини, як Decor el Home (елітний посуд), English home (постільна білизна, текстиль), JYSK (меблі), Zara Home (все для побуту, затишку).

. У покупців користуються популярністю такі магазини, як Decor el Home (елітний посуд), English home (постільна білизна, текстиль), JYSK (меблі), Zara Home (все для побуту, затишку). Косметика, парфумерія. Популярну корейську косметику відвідувачі знайдуть в першому мультибрендовому азіатському магазині Asian Beauty. Якщо комусь подобаються органічні, натуральні засоби по догляду за шкірою і волоссям, вони є в павільйоні Dushka. Серед популярних марок в торговому центрі представлені Yves Rocher, INGLOT, Beyond і інші.

У багатьох магазинах можна придбати тематичні сувеніри і подарунки. Якщо є труднощі з тим, що піднести близьким, друзям або колегам, ТРЦ Gulliver виручить перед будь-яким святом.

Що ще продається в ТРЦ «Гулівер»

До названих товарів можна додати інші категорії. Це продукція для тварин (корми, наповнювачі, Догляду кошти), сумки, ювелірні вироби, годинники, книги і товари для творчості, канцтовари. Окремо потрібно виділити спортивний одяг та взуття - попит на них в Києві зростає, тому що здоровий спосіб життя стає все популярнішим.

ТРЦ Gulliver: розташування, зручне для всіх

Торгово-розважальний центр розташований в центральній частині міста, біля метро (ТРЦ знаходиться поруч зі станцією метро «Палац спорту»). Дістатися сюди нескладно на будь-якому виді транспорту: в тому числі на власному автомобілі. Парковки тут зручні, є автомийка - при довгому відвідуванні центру її послуги будуть до речі.

Gulliver - це все необхідне для покупок, велика зона для відпочинку та розваг (з кафе і ресторанами), а ще постійні знижки, вигідні акції. Цей центр підходить для індивідуального, колективного та сімейного шопінгу