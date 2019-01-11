Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

Час від часу кожній людині доводиться робити багато покупок. Дуже незручно, якщо для цього потрібно їздити в магазини, які знаходяться в різних кінцях міста. Ось чому ТРЦ «Гулівер» став улюбленим місцем жителів столиці і тих, хто приїжджає сюди на час. Кращі магазини в Києві знаходяться саме тут - це десятки торгових точок різних цінових категорій. Тут можна придбати недорогий одяг для підлітків і замовити елітний діловий костюм за індивідуальними мірками. У ТРЦ працюють представництва відомих мереж PULL & BEAR, Reserved, STRADIVARIUS, Cropp town - вони пропонують молодіжну доступну одяг для школярів, студентів, працюючих людей, що роблять ставку на яскраві, стильні речі. Поряд з ними, відкриті і магазини з більш дорогими брендами: TOMMY HILFIGER, Maje, Lacoste.
Але жіночого, чоловічого та дитячого одягу пропозиції торгового центру не обмежуються. З усім списком магазинів можна ознайомитися на сторінці: https://gullivercenter.com/ru/trc-shops
У цьому торговому комплексі покупці знайдуть:
У багатьох магазинах можна придбати тематичні сувеніри і подарунки. Якщо є труднощі з тим, що піднести близьким, друзям або колегам, ТРЦ Gulliver виручить перед будь-яким святом.
До названих товарів можна додати інші категорії. Це продукція для тварин (корми, наповнювачі, Догляду кошти), сумки, ювелірні вироби, годинники, книги і товари для творчості, канцтовари. Окремо потрібно виділити спортивний одяг та взуття - попит на них в Києві зростає, тому що здоровий спосіб життя стає все популярнішим.
Торгово-розважальний центр розташований в центральній частині міста, біля метро (ТРЦ знаходиться поруч зі станцією метро «Палац спорту»). Дістатися сюди нескладно на будь-якому виді транспорту: в тому числі на власному автомобілі. Парковки тут зручні, є автомийка - при довгому відвідуванні центру її послуги будуть до речі.
Gulliver - це все необхідне для покупок, велика зона для відпочинку та розваг (з кафе і ресторанами), а ще постійні знижки, вигідні акції. Цей центр підходить для індивідуального, колективного та сімейного шопінгу