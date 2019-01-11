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Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

Новини » Новини компаній    11.01.2019 - 12:29
Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

Час від часу кожній людині доводиться робити багато покупок. Дуже незручно, якщо для цього потрібно їздити в магазини, які знаходяться в різних кінцях міста. Ось чому ТРЦ «Гулівер» став улюбленим місцем жителів столиці і тих, хто приїжджає сюди на час. Кращі магазини в Києві знаходяться саме тут - це десятки торгових точок різних цінових категорій. Тут можна придбати недорогий одяг для підлітків і замовити елітний діловий костюм за індивідуальними мірками. У ТРЦ працюють представництва відомих мереж PULL & BEAR, Reserved, STRADIVARIUS, Cropp town - вони пропонують молодіжну доступну одяг для школярів, студентів, працюючих людей, що роблять ставку на яскраві, стильні речі. Поряд з ними, відкриті і магазини з більш дорогими брендами: TOMMY HILFIGER, Maje, Lacoste.

Але жіночого, чоловічого та дитячого одягу пропозиції торгового центру не обмежуються. З усім списком магазинів можна ознайомитися на сторінці: https://gullivercenter.com/ru/trc-shops

Різноманітність асортименту в ТРЦ «Гулівер»

У цьому торговому комплексі покупці знайдуть:

  • Взуття. Для дачі, виїздів на природу, деяких видів робіт багато покупців вибирають Crocs. Це безпечні, практичні вироби для дітей, дорослих, людей похилого віку. Стильне взуття для щоденних і урочистих образів пропонують мультибрендові магазини, серед яких WALKER, RIANI-LUISA CHERANO, Animis. І це лише невеликий список взуттєвих павільйонів.
  • Аксесуари. Дорогі аксесуари, які підходять в якості подарунка собі або кому-то, продають в магазині Attribute. Продукція в схожому напрямку є в Depesche, а ось за спортивними виробами треба зазирнути в мультибрендовий бутик All Stars.
  • Електроніка. Товари з цього розділу представлені в ТРЦ «Гулівер» монобрендової торговою точкою Mi Store, де реалізується техніка Xiaomi, і великою мережею «Ельдорадо». В останній є все, що потрібно для побуту, роботи і багатьох інших завдань.
  • Товари для дому. У покупців користуються популярністю такі магазини, як Decor el Home (елітний посуд), English home (постільна білизна, текстиль), JYSK (меблі), Zara Home (все для побуту, затишку).
  • Косметика, парфумерія. Популярну корейську косметику відвідувачі знайдуть в першому мультибрендовому азіатському магазині Asian Beauty. Якщо комусь подобаються органічні, натуральні засоби по догляду за шкірою і волоссям, вони є в павільйоні Dushka. Серед популярних марок в торговому центрі представлені Yves Rocher, INGLOT, Beyond і інші.

У багатьох магазинах можна придбати тематичні сувеніри і подарунки. Якщо є труднощі з тим, що піднести близьким, друзям або колегам, ТРЦ Gulliver виручить перед будь-яким святом.

Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

Що ще продається в ТРЦ «Гулівер»

До названих товарів можна додати інші категорії. Це продукція для тварин (корми, наповнювачі, Догляду кошти), сумки, ювелірні вироби, годинники, книги і товари для творчості, канцтовари. Окремо потрібно виділити спортивний одяг та взуття - попит на них в Києві зростає, тому що здоровий спосіб життя стає все популярнішим.

Кращі магазини ТРЦ «Гулівер»: що можна купити в центрі

ТРЦ Gulliver: розташування, зручне для всіх

Торгово-розважальний центр розташований в центральній частині міста, біля метро (ТРЦ знаходиться поруч зі станцією метро «Палац спорту»). Дістатися сюди нескладно на будь-якому виді транспорту: в тому числі на власному автомобілі. Парковки тут зручні, є автомийка - при довгому відвідуванні центру її послуги будуть до речі.

Gulliver - це все необхідне для покупок, велика зона для відпочинку та розваг кафе і ресторанами), а ще постійні знижки, вигідні акції. Цей центр підходить для індивідуального, колективного та сімейного шопінгу

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