"Роттердам+" был лучшим вариантом для определения прогнозной ОРЦ, - Рогозин

Формула "Роттердам+" на момент ее введения была наиболее оптимальным вариантом определения стоимости угля при расчете прогнозной-оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии.
Об этом сообщил бывший председатель НКРЭ и экс-член НКРЭКУ Александр Рогозин.
"Относительно "Роттердам+", то принцип применялся для того, чтобы определить оптовую цену электроэнергии еще при старом рынке. Другого лучшего пути вообще не было. Это был нормальный путь", - отметил бывший глава национального регулятора.
По его словам, методика определения прогнозной ОРЦ, которая позже в медиа получила название "Роттердам+", была временным решением для ухода от ручного регулирования к рыночным отношениям.
"Это было достаточно временное решение: должно быть решение, чтобы учитывать реальную цену угля. Поскольку у нас тогда не было рыночного ценообразования на уголь - лучшего варианта, если не брать во внимание некоторые мелкие детали, не существовало", - добавил Рогозин.
Он добавил, что принцип, который лег в основу формулы - индекс АРІ2 плюс стоимость доставки - вполне соответствовал европейской практике.
"В целом практика правильная и действительно применена в мире. По "Роттердаму+" это подтвердили многие, в том числе иностранные специалисты и экспертизы. Кстати, по газу применение такого принципа вообще никогда не ставилось под сомнение", - отметил бывший глава Нацкомиссии.
Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.