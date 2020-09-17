"Роттердам+" був кращим варіантом для визначення прогнозної ОРЦ, - Рогозін

Фото: вугілля (з відкритих джерел)

Формула "Роттердам+" на момент її запровадження була найбільш оптимальним варіантом визначення вартості вугілля при розрахунку прогнозної-оптової ринкової ціни (ОРЦ) електричної енергії.

Про це повідомив колишній голова НКРЕ та екс-член НКРЕКП Олександр Рогозін.

"Щодо "Роттердам+", то принцип застосовувався для того, щоб визначити оптову ціну електроенергії ще за старого ринку. Іншого кращого шляху взагалі не було. Це був нормальний шлях", - зазначив колишній голова національного регулятора.

За його словами, методика визначення прогнозної ОРЦ, яка пізніше в медіа отримала назву "Роттердам+", була тимчасовим рішенням для відходу від ручного регулювання до ринкових відносин.

"Це було досить тимчасове рішення: мало бути рішення, щоб враховувати реальну ціну вугілля. Оскільки у нас тоді не було ринкового ціноутворення на вугілля - кращого варіанту, якщо не брати до уваги деякі дрібні деталі, не існувало", - додав Рогозін.

Він додав, що принцип, який ліг в основу формули - індекс АРІ2 плюс вартість доставки - цілком відповідав європейській практиці.

"В цілому практика правильна і дійсно застосована у світі. Щодо "Роттердаму+" це підтвердили багато в тому числі іноземних фахівців і експертиз. До речі, по газу застосування такого принципу взагалі ніколи не ставилося під сумнів", - зазначив колишній очільник Нацкомісії.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.