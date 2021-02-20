UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Лучи достоинства": в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни

Автор: РБК-Украина

Сегодня вечером в центре Киева прошла акция "Лучи достоинства". Ежегодная акция приурочена памяти героев Небесной сотни, которые погибли во время событий на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зажжение лучей сопровождалось песней "Пливе кача", а также мелодиями из проекта Характеры достоинства". Вдоль аллеи Героев Небесной сотни были горящие лампадки. Люди приносили цветы.

Фото: акция "Лучи достоинства" (РБК-Украина)

Отметим, инсталляция "Лучи достоинства" символизирует души погибших, а также самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство музея Революции достоинства начнется уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Также сообщалось, что Верховная рада Украины взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Документ даст возможность завершить уголовные производства, которые проводятся по специальной досудебной процедуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевакцииНебесная сотня
Читайте также
В Украине сегодня отмечают День героев Небесной Сотни
Прогноз погоды