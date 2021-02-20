"Лучи достоинства": в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни

Сегодня вечером в центре Киева прошла акция "Лучи достоинства". Ежегодная акция приурочена памяти героев Небесной сотни, которые погибли во время событий на Майдане в 2014 году.

Отметим, инсталляция "Лучи достоинства" символизирует души погибших, а также самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Зажжение лучей сопровождалось песней "Пливе кача", а также мелодиями из проекта Характеры достоинства". Вдоль аллеи Героев Небесной сотни были горящие лампадки. Люди приносили цветы.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство музея Революции достоинства начнется уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Также сообщалось, что Верховная рада Украины взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Документ даст возможность завершить уголовные производства, которые проводятся по специальной досудебной процедуре.