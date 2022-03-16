Луческу: Украина сейчас воюет за свободу Европы

"Это преступление. Путин преступник. Эта война варварская. Мы видим, как умирают дети, женщины. Бомбы падают на больницы и жилые дома. Это невероятно. Весь мир должен поддержать Украину сейчас. Это за гранью понимания. Я уехал в Румынию, но все равно пытаюсь помочь по-разному. Я на связи со своими игроками, пытаюсь им тоже помочь", - заявил Луческу.

Он также отметил, что и в "Шахтере", и в "Динамо" было много национальностей, но никогда не было никаких проблем.

"Мы работали вместе, эти ребята дружили тоже за пределами поля... И теперь приходится быть свидетелями безумных вещей. Это все еще трудно принять", - добавил тренер "Динамо".

Луческу также убежден, что санкции в отношении РФ должны быть еще жестче, чем сейчас. Россия должна чувствовать гнев мира за то, что делает.

"Я полностью против этой войны, я опустошен, когда вижу, что эта война принесла Украине. Это абсолютно ужасно и должно быть остановлено. Путин и его окружение должны быть наказаны за все страдания, которые они причинили Украине. Надеюсь, Украина победит. Сейчас Украина нуждается в поддержке и помощи со стороны других стран", - резюмировал он.