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Луческу в Румунії: скільки екс-тренер "Шахтаря" і "Динамо" заробить за вихід на ЧС-2026

Фото: Мірча Луческу очолив "триколірних" у 79 років (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Багаторазовий чемпіон України Мірча Луческу може непогано заробити на чолі національної команди Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi Sport.

79-річний фахівець отримає бонус у разі успіхів із "триколірними". Місцева асоціація очікує від збірної хорошого виступу в Лізі націй та завоювання путівки на Мундіаль.

Румунська преса розкрила фінансові умови контракту Луческу. Досвідчений тренер зароблятиме 27 тисяч євро щомісяця. Окрім того, для нього передбачили бонус у розмірі 200 тисяч у євровалюваті за умови виконання поставлених завдань.

Луческу вдруге очолив збірну Румунії на початку серпня. Він працював із національної команди на зорі тренерської кар'єри, зокрема вивівши "триколірних" на Євро-1984. Пізніше фахівець зосередився на роботі з клубами.

Хто такий Мірча Луческу

Уродженець Бухареста, румунський футболіст і тренер. Прізвиська – "Лис", "Містер".

Перехід від ігрової кар'єри до тренерської ниви відбувся в скромному "Корвінулі" в 1979 році. Пізніше тренував збірні Румунії та Туреччини, місцеві гранди – "Динамо" та "Рапід", італійські "Пізу", "Брешію", "Реджану", "Інтер" із Мілана, стамбульські "Галатасарай" та "Бешикташ", пітерський "Зеніт".

Найбільше часу провів у донецькому "Шахтарі", який тренував у 2004-2016 рр. Разом із "гірниками" румун завоював 8 титулів УПЛ, 6 Кубків і 7 Суперкубків України, тріумфував у Кубку УЄФА 2008/09. Окрім того, був чемпіоном Румунії (двічі) та Туреччини (двічі), а також виграв Серію B із "Брешією". У 2020-2023 рр. працював із київським "Динамо", завоюваши "золото" УПЛ, Кубок і Суперкубок України.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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Мірча Луческу