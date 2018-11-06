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Луческу попросил перенести матч Украина - Турция из-за погодных условий

Новости » Спорт    06.11.2018 - 17:13
Фото: Мирча Луческу (shakhtar.com)
Фото: Мирча Луческу (shakhtar.com)

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Место проведения товарищеского матча между сборніми Украины и Турции, запланированного на 20 ноября, по-прежнему остается неизвестно. Информацией о судьбе этого поединка в Twitter поделился ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик.

Ранее сообщалось, что матч Украина - Турция может не состояться в Днепре из-за Луческу.

"Мне позвонил Луческу! Сказал, что никогда не отказывался играть в Украине Оказывается он первым предложил Шевченко сыграть два товарищеских матча! И действительно первая игра должна была быть в Украине, вторая в Турции! Но ввиду того, что в погодные условия прогнозируются не самые лучшие.

Луческу попросил турецкую федерацию найти возможность первую игру ноябрьскую сыграть в Анталии, а вторую - весной в Украине! В любом городе, которое предложит украинская федерация!!!", - написал ведущий.

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України проведе свій заключний поєдинок у груповому турнірі Лізі націй проти Словаччини. На 20 число запланована гра з Туреччиною.

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