Луческу попросил перенести матч Украина - Турция из-за погодных условий

Фото: Мирча Луческу (shakhtar.com)

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Место проведения товарищеского матча между сборніми Украины и Турции, запланированного на 20 ноября, по-прежнему остается неизвестно. Информацией о судьбе этого поединка в Twitter поделился ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик.

Ранее сообщалось, что матч Украина - Турция может не состояться в Днепре из-за Луческу.

"Мне позвонил Луческу! Сказал, что никогда не отказывался играть в Украине Оказывается он первым предложил Шевченко сыграть два товарищеских матча! И действительно первая игра должна была быть в Украине, вторая в Турции! Но ввиду того, что в погодные условия прогнозируются не самые лучшие.

Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 6, 2018

Луческу попросил турецкую федерацию найти возможность первую игру ноябрьскую сыграть в Анталии, а вторую - весной в Украине! В любом городе, которое предложит украинская федерация!!!", - написал ведущий.

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 6, 2018

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України проведе свій заключний поєдинок у груповому турнірі Лізі націй проти Словаччини. На 20 число запланована гра з Туреччиною.