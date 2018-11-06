Луческу попросив перенести матч Україна - Туреччина через погодні умови

Фото: Мірча Луческу (shakhtar.com)

--

Місце проведення товариського матчу між сборнімі України і Туреччини, запланованого на 20 листопада, як і раніше залишається невідоме. Інформацією щодо долі цього поєдинку в Twitter поділився ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

Раніше повідомлялося, що матч Україна - Туреччина може не відбутися в Дніпрі через Луческу.

"Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі.

Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 6, 2018

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!!", - написав ведучий.

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 6, 2018

Напомним, что 16 ноября сборная Украины проведет свой заключительный поединок в групповом турнире Лиге наций против Словакии. На 20 число запланирована игра с Турцией.