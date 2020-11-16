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Луческу опроверг слухи о планах уйти из "Динамо" зимой

Автор: Роман Тверденко

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что планирует и дальше работать в Киеве. Он опроверг слухи в румынских СМИ о планах уйти в зимнюю паузу.

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Об этом он рассказал в интервью сайту киевского клуба.

Сегодня румынский сайт Ziare сообщил, что Мирча якобы хочет уйти из "Динамо", поскольку в следствии пандемии он не может быть вместе с женой и потому уйдет зимой, поскольку не хочет больше жить в одиночестве.

Луческу же отметил, что такие слухи не имеют под собой никакой почвы, поскольку тренеры постоянно вынуждены длительное время оставаться на базе своих клубов, вдали от семьи, потому текущая ситуация для него не уникальная.

"Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет. Такова жизнь профессионала в большом футболе, этим меня и мою семью не удивить. Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции", - сказал тренер "Динамо".

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" в июле этого года, заменив в должности Алексея Михайличенко.

Отметим, что в Динамо сейчас болеют коронавирусом девять футболистов - Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Руслан Нещерет, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Богдан Леднев, Владимир Шепелев и Владислав Супряга. При этом, уже восемь игроков киевской команды сдали отрицательные тесты на COVID-19.

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