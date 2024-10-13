Луческу на чолі збірної Румунії встановив унікальний світовий рекорд

Між першим та наразі останнім матчами Луческу на чолі румунської збірної минуло 42 роки та 336 днів. Першу гру на тренерській лаві команди фахівець провів 11 листопада 1981 року проти Швейцарії (0:0), а останню, станом на даний момент, - 12 жовтня проти Кіпру (3:0).

Рейтинг IFFHS не враховує перерви у роботі з командами, а лише крайні дати. За цим показником екснаставник "Шахтаря" та "Динамо" перевершив досягнення парагвайця Мануеля Флейтаса Соліча: у нього різниця між першим та останнім матчами зі збірною склала 42 роки та 332 дні.

Тренери-рекордсмени за найдовшою кар'єрою в збірних

Мірча Луческу (Румунія) – 42 роки 336 днів Мануель Флейтас Соліч (Парагвай) – 42 роки 332 дні Хуан Кутільяс (Філіппіни) – 37 років 75 днів Вітторіо Поццо (Італія) – 36 років 37 днів Маріо Загалло (Бразилія) – 35 років 62 дні

Луческу вперше очолив збірну Румунії у 1981 році та працював з нею до 1986-го. "Друге пришестя" сталося у серпні 2024-го. 79-літній фахівець уклав із Федерацією футболу своєї країни контракт на два роки. Його завдання – успішний виступ збірної Румунії у Лізі націй, а також вихід у фінальну частину чемпіонату світу-2026.

Кого тренував Луческу

Окрім національної команди своєї країни, фахівець також очолював збірну Туреччини у 2017-2019 роках. Утім, левову частину його кар'єри склала робота з клубами.

На батьківщині Луческу працював з "Корвінулом", бухарестськими "Динамо" та "Рапідом". У Італії – з "Пізою", "Брешією", "Реджаною" та "Інтером". У Туреччині очолював "Галатасарай" та "Бешикташ". У Росії – "Зеніт". В Україні був біля керма обох грандів – "Шахтаря" та "Динамо".

Наразі "Динамо", яке румун очолював у 2020-2023 роках, є останнім у його списку клубних команд. А "Шахтарю" належить абсолютний рекорд співпраці з Луческу – 12 років: з 2004 до 2016-го.