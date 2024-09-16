ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лучанин пытался убежать от ТЦК и ударить полицейского ногами: комментарий правоохранителей

Понедельник 16 сентября 2024 19:55
UA EN RU
Лучанин пытался убежать от ТЦК и ударить полицейского ногами: комментарий правоохранителей Фото: ТЦК и СП (facebook.com volynarmy)
Автор: Нина Еланская

Недавно в сети было распространено видео того, как в Луцке полицейские, а также сотрудники ТЦК и СП якобы незаконно задерживают молодого человека.

Ситуацию прокомментировали правоохранители, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Волынские новости ".

Стало известно, что в субботу, 14 сентября, около 11:00 утра полицейские Луцкого РУП совместно с военнослужащими РТЦК и СП на улице Клима Савура остановили молодого человека, чтобы проверить военно-учетные данные.

Во время проверки 22-летний лучанин не только категорически отказался предоставить свои документы, удостоверяющие личность, но и пытался сбежать и толкался. Он не собирался выполнять законные требования работника полиции.

Правонарушитель был задержан, однако во время этого процесса он оказывал физическое сопротивление, а именно сопротивлялся и пытался ударить полицейского ногами.

Правоохранители отметили, что на данный момент правонарушитель находится в отделении Луцкого РУП. На него был составлен административный протокол ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Проверка документов военнообязанных граждан Украины

В условиях военного положения в Украине военнообязанным гражданам необходимо показать по требованию уполномоченного лица (полиции или представителя ТЦК и СП) свои документы, удостоверяющие личность, в том числе и военно-учетные документы. Список документов, которые могут проверять, можно узнать в статье РБК-Украина.

Также известно, что проверка документов производится в общественных местах. Она также происходит на блокпостах.

Кто может вручать повестки и изменяющий новый закон о мобилизации читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луцк ТЦК Полицейские
NEWS
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией