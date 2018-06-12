Лубкивский: в переговорах в нормандском формате Москва отвлекает внимание от стратегических вопросов

Лубкивский подчеркнул, что главный вопрос: каким образом гарантировать безопасность Украины

В переговорах в нормандском формате Москва отвлекает внимание от главных стратегических вопросов. Об этом написал Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах на своем Facebook по итогам переговоров в нормандском формате в Берлине.

Советская дипломатия славилась тем, что изматывала другую сторону «фальшивыми» переговорными целями. Тогда каждая уступка с... Опубликовано Danylo Lubkivsky 12 июня 2018 г.

Советская дипломатия славилась тем, что изматывала другую сторону "фальшивыми" переговорными целями, написал он: "Тогда каждая уступка по вопросам, которые для Москвы были менее значимы, чем стратегическая цель, подавалась как невиданный компромисс. Такой переговорный процесс мог длиться долго. Или "неожиданно" быстро. Все зависело от ощущения в Кремле ситуации".

"Манера россиян на переговорах в нормандском формате продолжает эту советскую практику. Заявления после вчерашней встречи в Берлине это отчетливо показывают", - убежден Даниил Лубкивский.

То, как будет выглядеть миротворческая миссия (если она будет), - безусловно, вопрос важный: "как организовать процесс справедливого возвращения наших оккупированных территорий и восстановления там демократии, - также".

Но главная суть другая, подчеркнул он: "Какие будут гарантии безопасности для Украины? Кто своей коллективной протекции гарантирует "гарантированное" Москвой? Кто будет нести ответственность за преступления Кремля и возместит убытки для наших людей и государства?".

"Это и есть стратегические вопросы, от которых отвлекает внимание Москва. Это и есть стратегические вопросы, которые представляют для нас жизненный вес", - написал Даниил Лубкивский.